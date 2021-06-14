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Haberler Manisa Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

14.6.2021

MANİSA'NIN Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi can kaybını önlerken, karşı yönde taklalar atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sürücü Mustafa Çiğdem (45), eşi Mihrican Çiğdem (38) ve çocukları Ayşe Çiğdem (9) Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BATUHAN ULU

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