MANİSA'NIN Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla attı. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi can kaybını önlerken, karşı yönde taklalar atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sürücü Mustafa Çiğdem (45), eşi Mihrican Çiğdem (38) ve çocukları Ayşe Çiğdem (9) Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BATUHAN ULU
Kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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