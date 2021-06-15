Harçlık vermeyen babasını öldürdü

MANİSA Köpübaşı'nda 18 yaşındaki genç, harçlık istediği babası İsmail Sicim (48) ile tartıştıktan sonra 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Baba katili olan A. Sicim, kavgayı ayırmak isteyen annesi Sadiye Sicim ile ağabeyi Mehmet Sicim'i de kol ve bacaklarından yaraladı. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan baba Sicim, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba katili olan A. Sicim ise emniyete giderek teslim oldu.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI