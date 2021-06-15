Şampiyon deve kurbanlık oldu

MANİSA'DA deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu (49), Kurban Bayramı öncesi Ege Bölgesi'nde 4 şampiyonluğu bulunan, 1 ton ağırlığındaki dövüşçü devesi 'Çapkın'ı satışa çıkardı. Güreş ve sünnet törenlerinin iptal edilmesi nedeniyle devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, "Devem 1 ton civarında, 19 yaşında. Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var ama pandemi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum. O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim. Nasip olursa 40 bin liraya satacağım" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK