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Haberler Manisa Şampiyon deve kurbanlık oldu

Şampiyon deve oldu

Şampiyon deve kurbanlık oldu

15.6.2021

MANİSA'DA deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu (49), Kurban Bayramı öncesi Ege Bölgesi'nde 4 şampiyonluğu bulunan, 1 ton ağırlığındaki dövüşçü devesi 'Çapkın'ı satışa çıkardı. Güreş ve sünnet törenlerinin iptal edilmesi nedeniyle devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, "Devem 1 ton civarında, 19 yaşında. Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var ama pandemi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum. O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim. Nasip olursa 40 bin liraya satacağım" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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