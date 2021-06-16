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Haberler Manisa Kardeşine kurşun yağdırdı

Kardeşine kurşun yağdırdı

’da engelli , çocuklarını döven kardeşini kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan kardeş (33) hastaneye kaldırılırken, teslim olan ağabey, “Pişman değilim. Adalet yerini buldu” dedi

Kardeşine kurşun yağdırdı

16.6.2021

Manisa Yunusemre'de yaşayan ve şeker hastalığı yüzünden bacakları kesilen 3 çocuk babası Eşref Korola (40), kardeşine kurşun yağdırdı. Ağabey Korola, kardeşi Emin Korola'nın (33) parkta oynayan çocuklarına tokat attığını görünce ikili arasında sözlü tartışma başladı. Bir anda öfkelenen Eşref Korola, yanında taşıdığı silahı belinden çekip kendi çocuklarının önünde Emin Korola'ya ateş açtı.

PİŞMAN DEĞİLİM
Karnından ve ayağından yaralanan Emin Korola kanlar içinde yere yığılırken, ağabey Korola tekerlekli sandalyesi ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Polise teslim olan ağabey Korola'nın ifadesinde, "Kardeşim eşim ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Uyardım ama vazgeçmedi. Pişman değilim. Adalet yerine buldu" dediği öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN

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