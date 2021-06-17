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Haberler Manisa Can Gürkan’a 20 yıl hapis cezası

’a 20 yıl hapis cezası

'nın Soma ilçesindeki 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın davasında, karar açıklandı. 31 Mayıs 2014'te meydana gelen facianın son duruşması, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

Can Gürkan’a 20 yıl hapis cezası

17.6.2021

Soma Holding'in kurucusu Alp Gürkan'ın oğlu Can Gürkan, görülen davada hapis cezasına çarptırıldı. "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, 20 yıl hapis cezası aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat ederken, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

432 ÇOCUK YETİM KALDI
Soma Holding'e bağlı Soma Kömürleri A.Ş'nin işlettiği maden ocağında, 13 Mayıs 2014'te yangın çıktı. Toplam 5 bin madencinin çalıştığı ocakta, saat 15.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle 420 metre derinlik ve 3.5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla doldu, vardiya değişimi sırasında yaşanan olay nedeniyle pek çok işçi, madende mahsur kaldı. Madende arama kurtarma çalışmaları aralıksız 96 saat sürdü ve ilk anda 162 işçi kurtarıldı, 301 madencinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan maden faciasında 486 işçi yaralandı, 432 çocuk yetim kaldı. Madenci yakınları, karara tepki göstererek acılarının tazelendiğini kaydetti.

KENAN MOLLA

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