Gönül öğretmenden 10’uncu kütüphane

MANİSA'DA Türkçe öğretmenliği yapan Gönül Kovan Gürakan, 10. kütüphaneyi açmanın mutluluğunu yaşadı. 5 yıl önce 'Kütüphanesiz okul kalmasın diyerek Kitap Kumbaram Projesi'ni hayata geçiren ve Türkiye'nin farklı köy okullarında 9 kütüphane açılmasını sağlayarak yüzlerce öğrencinin binlerce kitaba ulaşmasına katkı sunan Gürakan, 10. kütüphaneyi görev yaptığı Yunusemre Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu'na kazandırdı. 1500 kitabın bulunduğu kütüphane açılışına Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici katıldı. Gönül Kovan Gürakan, Manisa'da başlayan projenin Türkiye'ye yayıldığını ifade etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU