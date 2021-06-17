  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Gönül öğretmenden 10’uncu kütüphane

Gönül öğretmenden 10’uncu kütüphane

Gönül öğretmenden 10’uncu kütüphane

17.6.2021

MANİSA'DA Türkçe öğretmenliği yapan Gönül Kovan Gürakan, 10. kütüphaneyi açmanın mutluluğunu yaşadı. 5 yıl önce 'Kütüphanesiz okul kalmasın diyerek Kitap Kumbaram Projesi'ni hayata geçiren ve Türkiye'nin farklı köy okullarında 9 kütüphane açılmasını sağlayarak yüzlerce öğrencinin binlerce kitaba ulaşmasına katkı sunan Gürakan, 10. kütüphaneyi görev yaptığı Yunusemre Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu'na kazandırdı. 1500 kitabın bulunduğu kütüphane açılışına Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici katıldı. Gönül Kovan Gürakan, Manisa'da başlayan projenin Türkiye'ye yayıldığını ifade etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gönül öğretmenden 10’uncu kütüphane haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.