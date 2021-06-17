Manisa'da borç cinneti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, borcunu ödemeyen komşusu Kader Oktay'ı sokak ortasında av tüfegiyle vurarak öldüren Mehmet Bey Akkor, aynı silahla intihar etti. Olay, gündüz saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Üzüm Sokak'ta meydana geldi.

56 yaşındaki Mehmet Bey Akkor, daha önceden kendisine borç para verdiği komşusu Kader Oktay (52) ile karşılaştı. Akkor, komşusu Oktay'dan aldığı parayı geri ödemesini isteyince ikili arasında tartışma çıktı.

KENDİ GÖĞSÜNE SIKTI

Kader Oktay'ın, borcunu isteyen komşusuna "Benim sana borcum yok" demesi üzerine, Mehmet Bey Akkor elinde tuttuğu av tüfeğiyle Oktay'ı göğsünden ve bacağından vurdu. Oktay kanlar içinde yere yığılırken, katil komşu bu kez tüfeğini kendi göğsüne dayayıp intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kader Oktay'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Mehmet Bey Akkor ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERKAN ÖZCAN