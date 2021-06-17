Manisa'da yolcu otobüsünde 10 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine otobüsteki bir valizde 10 kilo 480 gram bonzai bulundu. Valizin sahibi olduğu belirlenen M.Y. ile D.A, ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.