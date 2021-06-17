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Haberler Manisa Manisa'da yolcu otobüsünde 10 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

'da yolcu otobüsünde 10 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 10 kilo 480 gram bonzai ele geçirildi. Valizin sahibi olduğu belirlenen M.Y. ile D.A, ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Manisa'da yolcu otobüsünde 10 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
AA

17.06.2021, 18:40

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpekleriyle arama yaptı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine otobüsteki bir valizde 10 kilo 480 gram bonzai bulundu. Valizin sahibi olduğu belirlenen M.Y. ile D.A, ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.

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