Köpeğe çarpmamak için hayatından oldu

MANİSA'DA köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, hayatını kaybetti. Kaza Alaşehir ilçesi Ilgınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali S. (43) yönetimindeki otomobilin önüne köpek çıkması sonucu, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan Ali S. hastane yolunda hayatını kaybetti.
■ SERKAN ÖZCAN
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