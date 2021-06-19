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Manisa'da polisten sahte içki operasyonu

Turgutlu’da polis ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda binlerce litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan A.R.K.'ye (28) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.