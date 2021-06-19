  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da polisten sahte içki operasyonu

'da polisten sahte içki operasyonu

’da polis ekipleri tarafından yapılan sahte içki operasyonunda binlerce litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan A.R.K.'ye (28) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.

Manisa'da polisten sahte içki operasyonu
İHA

19.06.2021, 12:55

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri cezaevi yakınlarında ki depoya baskın düzenledi.

Yapılan baskında 20 adet 100 cl'lik sahte viski, 12 adet 100 cl'lik sahte rakı, 12 adet 70 cl'lik sahte viski, 9 bidon içerisinde 224 kilogram etil alkol, 3 bidon içinde 93,7 kilogram açık viski, 1 adet bidon içinde 14,6 kilogram açık rakı, 4 adet üzerinde gliserin ibaresi bulunan aroma, 5 litre alkol aroma sıvısı, 2 adet şişe içerisinde alkol aroması ile birçok etiket ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan A.R.K.'ye (28) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldı.

İzmir'de 1 milyon lira piyasa değerinde kaçak ürün ele geçirildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da polisten sahte içki operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.