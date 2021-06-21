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Haberler Manisa Manisa'da tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışan işçi ağır yaralandı

'da tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışan işçi ağır yaralandı

'nın ilçesinde tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışan belediye işçisi ağır yaralandı. 'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Manisa'da tıkanan kanalizasyon hattını açmaya çalışan işçi ağır yaralandı
AA

21.06.2021, 09:09

Kavaklıdere Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon hattı tıkandı.

Durumun bildirilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tıkanan hattın açılması için çalışma başlattı.

Bahattin Dinçer (60), tıkanıklığı gidermek için vidanjörün basınçlı su hortumunu kanalizasyon hattına bıraktı.

Dinçer, hortumun yerinden çıkarak göğsüne çarpması sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinçer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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