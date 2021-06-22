Sulama havuzuna düşen küçük Burak kurtulamadı

ALAŞEHİR'İN kırsal Kozluca Mahallesi'nde yaşayan Murat Evren ve eşi Ümmü Evren, önceki gün saat 2.5 yaşındaki oğulları Mustafa Burak Evren'le birlkte üzüm bağına gitti. 1.5 metre derinliğindeki havuzda oğlu Burak'ın çırpındığını fark eden Murat Evren suya atlayarak oğlunu sudan çıkardı. Talihsiz minik, doktorların müdahalesine rağmen yaşamanı yitirdi. Jandarma, Mustafa Burak Evran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN