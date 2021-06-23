Manisa Batı Çevre Yolu'nda İzmir yönüne peş peşe giden şehirler arası yolcu otobüsü, fabrikalara işçi taşıyan 3 minibüs ile 1 otobüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Denizli'de feci kaza! Motosiklet otomobile arkadan çarptı
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Manisa'da zincirleme trafik kazası! 17 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.