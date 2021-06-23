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Haberler Manisa Manisa'da zincirleme trafik kazası! 17 kişi yaralandı

'da zincirleme trafik kazası! 17 kişi yaralandı

Son dakika haberi...'nın ilçesinde aralarında işçi taşıyan servislerinin de bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Manisa'da zincirleme trafik kazası! 17 kişi yaralandı
AA

23.06.2021, 15:56

Manisa Batı Çevre Yolu'nda İzmir yönüne peş peşe giden şehirler arası yolcu otobüsü, fabrikalara işçi taşıyan 3 minibüs ile 1 otobüs çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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