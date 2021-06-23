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Haberler Manisa Salihli’de 4 bin dekar alan doludan etkilendi

’de 4 bin dekar alan doludan etkilendi

Salihli’de 4 bin dekar alan doludan etkilendi

23.6.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarımsal alanlarda zarara yol açarak bazı tarım ürünlerinin zarar görmesine neden oldu. Dolu yağışının etkili olduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Salihli'ye gelen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 6 mahallede dolu zararı tespit edildiğini söyledi.

■ EMRE SAÇLI

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