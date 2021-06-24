Zincirleme kazada can pazarı

Manisa İzmir çevre yolu üzerinde bir yolcu otobüsü ile 4 işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 17 fabrika işçisi yaralandı. Kaza, Manisa İzmir Batı çevre yolu Dericiler sitesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalara işçi taşıyan 4 işçi servisi ve şehirler arası yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

Meydana gelen zincirleme kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüslerde sıkışan işçileri ilk müdahalenin ardından olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı işçilere ilk müdahale yapan sağlık ekipleri kazada yaralanan 17 kişiyi kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken, polis kazanın sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN