Acılı baba: O cani en ağır cezayı alsın

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde eski kız arkadaşı Gülnur Kocabaş'ı (22) pompalı av tüfeğiyle öldüren Yusuf Akbulut (27), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Katil zanlısı mahkeme heyetine 'pişmanım' dedi. Kızını kaybeden baba Eyüp Kocabaş, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Kızımın mezarına gönül rahatlığıyla gidip hakkını sonuna kadar savunduk demek istiyorum. Kızımın ruhu huzur bulsun, o cani en ağır cezayı alsın" dedi. Davanın 4'üncü duruşmasına öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı Özgü Türk ile geldi. Yusuf Akbulut ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı.

■ NERMİN UÇTU