Ege’de fırtınalı saatler

Manisa'nın ilçelerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hasara neden oldu. Çok sayıda çatı uçarken, ağaçlar ve bağlar devrildi, elektrik telleri koptu. Çiftçilerin ürünleri de fırtına ve şiddetli yağıştan hasar gördü. Manisa'da akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle Demirci, Köprübaşı ve Salihli, Gölmarmara ilçelerinde çatı uçtu. Gördes, Selendi, Ahmetli, Salihli ve Kula ilçelerinde ağaç devrilmeleri ve elektrik tellerinin kopması yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu.

ÇATILAR UÇTU, BAĞLAR ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli fırtına nedeniyle kablolar zarar görürken elektrik kesintileri yaşandı. Birçok binanın çatısı uçarken ağaçlar da şiddetli fırtınaya dayanamadı. Demirci ilçesinde kiraz pazarında fırtınaya yakalanan esnaflar da büyük panik yaşadı. Tarım arazileri de şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı zarar gördü, üzüm bağlarında direkler yan yattı. Birçok ilçe savaş alanına dönerken onlarca ağaç devrildi, çatılar yerinden uçtu. Gölmarmara ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Çok Programlı Anadolu Lisesi inşaatının çatısı da uçtu. Demirci ilçesinde bir markette çalışan genç kızın üzerine tente düştü. Başından yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

YILDIRIM DÜŞTÜ, 2 KOYUN TELEF OLDU

Akhisar'ın Seğirdim Mahallesi'nde hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile 2 koyun telef olurken ağıl yanında bulunun 2 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesine bağlı ekipler tarafından düşen yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Akhisar merkezi ve bazı kırsal mahallelerde de ağaçlar devrildi.

15 DAKİKADA YIKTI GEÇTİ

DENİZLİ'DE havanın bir anda kapanmasıyla birlikte hızla gelen kum fırtınası yıktı geçti. 15 dakika süren fırtına da ağaçla r köklerinden sökülürken, dev tabela onlarca aracın üzerine devrildi. Ölen ya da yaralanan olması teselli oldu. Bir günde adeta dört mevsimi yaşayan Denizli'de vatandaşlar sabahtan çöl sıcağı ile yanarken, öğleden sonra da çöl fırtınası ile karşı karşıya kaldı. Fırtına sonrası çıkan gök kuşağı ise renkli görüntüler yaşattı.

DUVARIN ALTINDA KALDI

AYDIN'DA etkili olan fırtına birçok ilçede ev ve işyerlerinin çatısını uçurdu, bazı ağaçları kökünden devirdi. Kuyucak ilçesinde boş bir arazideki 2 metrelik duvar fırtına nedeniyle yıkıldı. Evinin yakınında bulunan çeşmeden su dolduran 78 yaşındaki Fatma Ayaydın, fırtınanın yıktığı duvarın altında kaldı.

YAŞLI kadın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla onlarca kilo ağırlığındaki duvar kırılarak çıkarıldı. Ayaydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayata tutunamadı. Çalışmaları izleyen yakınları acı haberle yasa boğuldu.