MANİSA'NIN Kula ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil taklalar atarak şarampole uçtu.
Kazayı gören diğer araçlar kaza bölgesinde yavaşlarken, zincirleme kazaya neden oldu. Bir anda savaş alanına dönen kazada, 4 araçta toplam 4 kişi yaralandı.
■ BATUHAN ULU
Şarampole uçan araç kazaya sebep oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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