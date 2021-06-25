Şarampole uçan araç kazaya sebep oldu

MANİSA'NIN Kula ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil taklalar atarak şarampole uçtu.

Kazayı gören diğer araçlar kaza bölgesinde yavaşlarken, zincirleme kazaya neden oldu. Bir anda savaş alanına dönen kazada, 4 araçta toplam 4 kişi yaralandı.

■ BATUHAN ULU