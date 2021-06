Manisa Atatürk Ortaokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan Arzu Şahin Ünal, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için harekete geçti. 1,5 yıl önce 'Umut Vagonu' projesini başlatan Arzu öğretmen, Doğu'daki köy okullarında eğitim gören çocuklara kırtasiye ve oyuncak yardımı yaptı. Daha fazla kişiye ulaşmak isteyen Ünal, projesini derneğe dönüştürdü. Türkiye genelinde 25 şehre ulaşan ve bin gönüllü ile özellikle eğitim alanında dezavantajlı çocuklara ulaşan Arzu Şahin Ünal, "Yardım isteklerine yetişememeye başlamıştım. Türkiye genelindeki gönüllülerden de destek istedim. Biz bu sayede 25 şehre ulaştık. Her yerde ekip kurduk. Genelde eğitim alanında destek vermek istedik, ancak ihtiyacı olan insanların da yardımına koşuyoruz" dedi.



HARÇ KARIP TUĞLA TAŞIDILAR

Öğretmen Arzu Şahin Ünal, gönüllülerle birlikte Manisa'daki köy okullarına da ulaştı. 28 gönüllü, Yunusemre ilçesindeki kırsal Çamlıca Mahallesi'nin okulunu yenilemeye başladı. Gönüllüler okulun dış duvarlarına sıva yaptı, harç kardı, bahçeyi yeniledi. Sahada aktif olan gönüllüler ve destek verenlerin olduğunu söyleyen Ünal, "Köy okullarının tadilat işlerini de yapmaya başladık. Çamlıca Mahallesi İlkokulu'nda tadilatlarımız devam ediyor. Okullarımız çiçek gibi olacak. Öğrenciler pandeminin ardından okullarına geldiklerinde sevinsinler istedik. 1,5 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin her bölgesine taşıdığımız gibi şimdi de köy okullarımıza vagon vagon umut taşıyoruz. Çamlıca Mahallesi okulundan sonra yine aynı bölgede Yağcılar ve Üçpınar okullarına kütüphane kazandıracağız" diye konuştu.





HER MESLEK GRUBUNDAN GÖNÜLLÜ BULUNUYOR

OKULU yenilemek için ter döken gönüllülerin çeşitli meslek gruplarından oluştuğunu anlatan Dernek Başkanı Öğretmen Arzu Şahin Ünal, "Her meslek dalından, her yaştan gönüllümüz var. Öğrenci, fabrika işçisi, mühendis, avukat, öğretmen, satış görevlisi, güvenlik görevlisi gibi meslek dallarından gönüllülerimiz ile öğrencilerimizin okullarını yeniliyoruz. Dernek içinde rehabilite çalışmaları da yapıyoruz. Bizim derneğimizde toplumdan dışlanmış insanlar da var. Onları da gönüllülerimizin arasına aldık. Ekip ruhu ile çalışmayı öğreniyorlar" dedi.



Nermin UÇTU