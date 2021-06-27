‘Hasat zamanı titizlikle belirlenmeli’

MANİSA Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, buğday ve arpa hasat çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu. Üreticilerle görüşen, bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi dileyen Metin Öztürk, Manisa'da 17 ilçede yaklaşık 967 bin 914 dekar alanda ekim yapıldığına dikkat çekti. İl Müdürlüğü teknik personellerince kontrollerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Öztürk, biçerdöver sürücüleri, biçerdöver sahipleri ile ürün sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlara değindi. Öztürk, "Her ürüne göre hasat zamanı hassasiyetle belirlenmeli, olgunluğa erişmemiş ürünlerin hasadından kaçınılmalı" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK