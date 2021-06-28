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Haberler Manisa Dağlık alanda 7 bin 253 kök Hint keneviri ele geçirildi

Dağlık alanda 7 bin 253 kök Hint keneviri ele geçirildi

'nın ilçesinde dağlık alanda 7 bin 253 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bölgeye keneviri eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dağlık alanda 7 bin 253 kök Hint keneviri ele geçirildi

28.06.2021, 16:01

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıköseli Mahallesi Atsız Tepe mevkisinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında bölgeye operasyon yaptı. Arazide yapılan kontrolde, boyları 10 santim ile 150 santim uzunluğunda değişen 7 bin 253 kök Hint keneviri bulundu. Dronla bölge görüntülenirken, kenevirlere el konuldu. Kenevirin piyasa değerinin 25 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

Keneviri eken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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