Ayakkabı sektörü e-ticaret ile gelişecek

MANİSA Ayakkabıcılar Esnaf Odası, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ticaretin vazgeçilmezi olan işletmelerin hayatına giren e-ticareti üyelerin öğrenmesi amacıyla eğitimler düzenliyor. Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası, Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren üyelere 10 gün sürecek olan e-ticaret eğitimlerini vermeye başladı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimi Asıl Belgelendirme E-Ticaret Uzmanı Tuba Yılmaz Kıraklı veriyor.

VERİLER ARTIYOR

Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçın, üyeler için 2 yıldır projeyi beklediklerini kaydetti. Üyelerden daha fazla ilginin olmasını arzu ettiklerini ancak katılımın az olduğunu söyleyen Akçın, eğitimlerin Manisa ve ülkemizin ayakkabı sektörü için hayırlı olmasını diledi. E-ticaret Uzmanı Tuba Yılmaz Kıraklı verilen eğitimlerden bahsederek, "Dünyada ve günümüzde Türkiye'deki e-ticaret ve e-ticaret alanında yapılması gereken adımlar nelerdir, bunlar hakkında eğimler veriyoruz. Türkiye'de de pandemiyle birlikte artmış olan e-ticaret verilerimiz yüzde 85-95'e çıktı. Hem firma hem bireysel olarak e-ticaret sitelerini kurup bu siteler üzerinden satmış veya satmak istedikleri ürünlerinden katma değer elde edecek olan kobilere ve girişimcilere bu eğitimi vermiş bulunuyoruz. Hem ülkemize döviz kazandıracak yerelde kendi etki ekonomisine katkıda bulunacak olan faaliyetler için buradayız" dedi.



SİTE KURUP TİCARETE BAŞLAYABİLECEKLER

ZAFER Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle gerçekleşen eğitimlerin 10 gün süreceğini ifade eden Kıraklı, eğitim sonrasında katılımcıların e-ticaret sitelerini kurup ticarete başlayabileceğini açıkladı.

CÜNEYT HASÇELİK