‘Başarının sırrı: Asla pes etmemek’

AZERBAYCAN'DA yapılan Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'ye büyüklerde ilk altın madalyayı kazındıran Ayşe Begüm Onbaşı, başarı hikayesini anlattı. Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 tarihinde tekstilci bir baba olan Serkan Onbaşı ve eşi Seçil'in ilk çocuğu olarak Akhisar'da dünyaya geldi. 3 yaşında sporla tanışan Ayşe Begüm Onbaşı bugünlere nasıl geldiğini anlattı.

YETENEĞİMİ KEŞFETTİ

3 yaşında ailesinin teşvikiyle baleye başladığını belirten Onbaşı, "Yürümeye başladıktan sonra adımlarımı bale salonunda atmaya başladım. Kursta İspanyol bir bale öğretmeniyle tanıştım. Şansım orada başladı. O benim yeteneğimi keşfetti. Böylece cimnastik serüvenim başlamış oldu. Ardından yine Akhisar Belediyesi'nin verdiği artistik jimnastik kursuna başladım. Manisa'da jimnastik alanında turnuvaya katıldıktan

sonra aerobik cim-nastik hocalarıyla tanıştım. Benim yeteneğimi gördük-ten sonra aerobik cimnasti-ğe başlamış oldum" dedi.



ZAMAN PLANLANMALI

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve İstanbul Üniversitesi'nde açıktan İşletme Bölümü okuduğunu ifade eden başarılı sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, "Hem okul hem de spor hayatını yürütmek zor

lmuyor mu senin için" sorusuna şu şekilde cevap verdi; "Bu soruyu en çok çocuklarını spora yön-lendiren velilerimiz bana soruyor. Eğer zamanı düz-gün olarak planlarsan hem sporu hem de eği-timini en iyi şekilde yürütebilmen müm-kün. Doğru bir yer-den baktığın zaman ikisini de birlikte yürü-tebilirsin. İnsanla-rı da bu şekilde teşvik etmeye çalışıyorum. Çünkü insan gerçekten isterse ulaşa-mayacağı veya yapa-mayacağı bir şey yoktur. Zaten Türkler olarak biz böyle bir özelliğe sahibiz. Sadece yürekten inanmak gerekiyor." Profesyonel spor yaşamına 7 yaşın-da başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, geçen süreç içeri-sinde hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda birçok başarı ve madalya kazandı. Kendisinin artık 'Madalya Canavarı' olarak adlandırıldığını söyleyen Ayşe Begüm Onbaşı şöyle konuştu; "14 senedir aerobik cimnastikle uğraşıyorum. 14 sene içerisinde 120'ye yakın madalyam var." Cumhurbaş-kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp tebrik ettiğini söyleyen Onbaşı, daha sonra birçok siyasi liderin ve devlet büyük-lerinin kendi-sini aradığını ifade etti.



İŞİNİ SEVMELİSİN

ŞAMPİYONLUĞA giden yolda en önemli unsurun kendine güvenmek olduğuna dikkat çeken Ayşe Begüm Onbaşı, sloganının "Asla pes etme. Kendine meydan oku' olduğunu söyledi. Başarısını sırrının bir tanesinin de yaptığı işi sevmek olduğunun altını çizen Onbaşı şu ifadelere yer verdi: "Eğer başarı elde etmek istiyorsan çok çalışman ve yaptığın işi sevmen gerekir. Kendi branşım için konuşmak gerekirse başarı yetenek ve çok çalışmanın birleşmesi. Dünya çapında bir başarı elde etmek için yaptığımız işe aşık olmamız gerekiyor."



SIRADAKİ HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONAS

ONBAŞI, Dünya Şampiyonluğunun ardından öncelikli hedefinin Eylül ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında başarı elde etmek olduğunu belirtti.

Cüneyt HASÇELİK