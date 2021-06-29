Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gelecek nesillere daha temiz ve refah düzeyi yüksek bir Manisa bırakmak ilkesiyle hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırım, proje ve hizmetleriyle göz dolduruyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte çevreci yatırımlarını arttıran ve kararlı adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin 40 yıllık kanayan yarası haline gelen vahşi depolama sorununa Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile son verdi. Türkiye'de bir ilke imza atarak, 'Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi'ni geliştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu projemiz ile yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolunun kullanıldığı bir taşıma yöntemine geçiyoruz ve karbon salınımını düşürüyoruz. Karayolunun az kullanılmasına bağlı olarak yıllık 7 milyon liralık yakıt tasarrufu da sağlanacak. Projemiz kapsamında iki hattan trenle çöp taşıyacağız. Akhisar'dan gelen hattımız yüzde yüz elektrikli tren; Alaşehir'den gelen hattımız da 1-2 yıl içerisinde elektrikli trenle taşımaya dönecek. 2 yıl sonra bu projemiz ile günlük 800 ton çöp, yüzde yüz elektrikli trenlerle taşınan bir proje olacak. Böylece hem ilçelerimizdeki vahşi depolama alanlarına son vereceğiz hem de karbon salınımını düşürerek doğamızı koruyacağız. Bununla birlikte tesisimizde yeni bir çöp yakma tesisi inşa ediyoruz. Atıkların geri kazanımından gübre elde edilmesine ve enerji üretimine kadar çalışmalar yürütülecek. Şöyle ifade etmek gerekirse, bu tesisin tamamlanmasıyla 24,4 megawattlık enerji üretilerek yaklaşık 102.480 hanenin enerji ihtiyacının karşılandığı bir yer haline gelecek" dedi.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Manisa'da atık su arıtma tesisleri inşa ederek, Gediz ve Bakırçay'ın temizliği noktasında önemli yatırımlar yaptıklarını da vurgulayan Başkan Cengiz Ergün, Manisa merkeze 80 milyon liralık yatırımla arıtma tesisi kazandırdıklarını ve şehrin atık sularının 25-30 yıl boyunca bu tesiste arıtılacağını söyledi. Turgutlu'ya 46 milyon TL, Soma'ya 38 milyon TL, Alaşehir merkeze 39 milyon TL, Kavaklıdere Atık Su Arıtma Tesisine 4 milyon TL, Gördes'e de 10 milyon TL yatırım bedeli ile modern atıksu arıtma tesisleri inşa ettiklerini de hatırlatan Başkan Ergün, ilçe ve belde belediyelerinden devraldıkları tesisleri de yaptıkları çalışmalar ile işletmeye aldıklarını ve geride kalan süreçte atıksu arıtma tesislerine 321 milyon TL yatırım yaptıklarını ifade etti.

DEV YATIRIMLAR

MASKİ Genel Müdürlüğünün Sarıgöl merkezin evsel nitelikli atık sularını arıtmak için 30 milyon TL yatırımla kazandıracağı atıksu arıtma tesisinde de çalışmalara temel atma töreniyle başlandı.

HER İLÇEYE BİR TESİS

DEMIRCI, Selendi ve Köprübaşı ilçelerine de yeni atıksu arıtma tesisi yapacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Ergün, il genelinde atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacağını söyledi. Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine bir çevreci yatırım daha eklediklerini belirten Başkan Ergün, 1 megavat gücünde olan santralin, tesisin enerji giderinin yüzde 30'unu karşılayacağını vurguladı. 5 buçuk milyon TL yatırım bedeli ile hayat verilen proje için Zafer Kalkınma Ajansı'ndan 1 milyon 200 bin TL hibe desteği de kazandıklarının altını çizen Başkan Ergün, çevreci yatırım sayesinde yılda 1 milyon 500 bin TL tasarruf elde edeceklerini söyledi. Yunusemre Seyitli Mahallesinde de 6 buçuk milyon TL'lik yatırım bedeli ile inşasına başladıkları güneş enerji santrali ile de ilgili bilgiler paylaşan Başkan Ergün, kurulum çalışmaları tamamlanan tesisi kısa bir süre içerisinde devreye alacaklarını ifade etti.

GECE-GÜNDÜZ YAŞAYAN BİR ŞEHİR

ÇEVRECI yatırımların yanı sıra gece ve gündüz yaşayan bir Manisa oluşturmak için de önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Ergün, altyapısı tamamlanan bölgelerde prestij cadde projelerini hayata geçirerek, Manisa merkez ve ilçelerinin önemli caddelerine hareket kattıklarını belirtti. Manisa merkezinde OSB-Gürle Yolu, Menemen Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Müftü Alim Efendi Bulvarı, Nusret Köklü Caddesi, Soma'da Adnan Menderes Caddesi, Akhisar'da ring yolu ve Gölmarmara ilçesinde Atatürk Bulvarı ile meydan projelerinin prestij caddelere yakın zamanda eklenen çalışmalar olduğunu ifade eden Başkan Ergün, yeşil alan, peyzaj düzenlemeleri ve sosyal alanların arttırılması çalışmalarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

"ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

BAŞKAN Ergün, üretken belediyecilik anlayışı ile tüm hizmet alanlarında çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Üreticilerimizi düşünerek il genelinde sera hibelerimizden hayvan içme suyu ve tarımsal sulama göletlerine, ana arı dağıtımından damızlık koç hibe programlarına ve bağ tahmin ve erken uyarı sistemine kadar birçok alanda çiftçimizi ve üreticimizi destekliyoruz. Ülkemizin gıda ambarı ve sanayi noktasında lokomotif şehirleri arasında yer alan Manisa'mızda hemşerilerimizin hem ulaşım güvenliğinin sağlanması hem de ticari hayatın gelişmesi amacıyla 2020 yılında 853 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik.

FAYDALI YATIRIMLAR

UZUN ömürlü, yerli üretim ve ekonomik olması nedeniyle tercih ettiğimiz beton yol uygulamamızda da 120 kilometreyi geçtik. 2021 yılında da Allah nasip ederse 1.200 kilometre asfalt çalışmasını hayata geçireceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt çalışmalarından prestij caddelere, altyapı çalışmalarından atıksu arıtma tesislerine, yeşil alanlardan kırsal kalkınma programlarına kadar yeni yatırımlar ve projelerle hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.