Kent yeni hamlelere hazırlanıyor

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa'nın üretimi ile örnek iller arasında olduğunu vurguladı. Yılmaz, küresel ekonominin etkisiyle elde edilen verilere göre Manisa ekonomisinin 2021 ve 2022'de büyüme göstereceğini kaydetti. Birçok ürünün üretim ve ihracatında ülkemizde ilk sıralarda olan Manisa'nın ülkemizin gurur duyduğu başarılı ve büyük işletmelere ev sahipliği yapan Organize Sanayi Bölgesi'nin de bulunduğu bir il olduğunu belirten Yılmaz, "Manisa, sanayi ürünlerinin yanında çekirdeksiz kuru üzüm gibi birçok tarım ürününün başkenti konumundadır" dedi.

İHRACAT RAKAMLARI ARTTI

Yılmaz şöyle konuştu: "Manisa ihracat verilerine bakıldığında TR33 bölgesinde yıllık yaklaşık 4 milyar 160 milyon dolar ihracatı ile de ilk sıradadır. Türkiye genelinde ise sekizinci sıradadır. 2021 yılının ilk dört ayında 2 milyar 122 milyon dolaylarında gerçekleşen ihracatı ile Türkiye'de sekizinci olan sırasını korumuştur. Bu tutar geçen yıl aynı dönemde, 1 milyar 410 milyon dolar civarında gerçekleşmişti. Dolayısıyla ilimizin ihracatı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 50 seviyesinde bir artış göstermiştir. Ocak-Mayıs aylarındaki ihracat sayılarının dağılımına bakıldığında, yarısına yakınının elektrik-elektronik sektöründen sağlandığı görülüyor. Bu dönemde elektrik-elektronik sektöründe toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak, 1 milyar 60 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

YÜKSEK BÜYÜME ORANLARI

Bunu iklimlendirme sektörü izliyor. İklimlendirme sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak, 337 milyon dolaylarında gerçekleşti. Üçüncü sırada ise yine geçen yıl aynı döneme göre, yüzde 55 artış ile 241 milyon dolar olan otomotiv sektörü geliyor. İlk üç sıradaki bu sektörleri sırasıyla kuru meyve ve mamulleri, makine aksamları, kimyevi maddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve ve sebze ürünleri takip ediyor. İhracat sayıları ve artış oranlarına baktığımızda ilimizin bir sanayi kenti olması yanı sıra, tarımda da önemli bir ihracatçı olduğu görülüyor." Manisa'nın ekonomisine yön veren sektörlerin başında sanayi geldiğini kaydeden Yılmaz, "2019 verilerine göre, sanayinin GSYH içindeki payı yüzde 43 olmuştur. Bunu yüzde 17 ile hizmet sektörü, yüzde 15 ile tarım sektörü ve yüzde 3 ile inşaat sektörü izlemektedir. Salgın döneminde ekonomik büyüme oranlarının negatif seviyelere düşmesinden bir süre sonra, seyir değişmeye başladı" dedi. Aşılamanın hızlanacağı beklentisi ile birçok ülkenin, salgın öncesi ekonomik büyüme rakamlarının üstüne çıkacağının beklendiğine dikkat çeken Yılmaz, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye 2021 ve 2022 yıllarında pozitif büyümeye devam edecek. Bütün bu veriler dikkate alındığında, küresel ekonominin de etkisiyle Manisa ekonomisinin 2021 ve 2022'de gelişerek büyüyeceğini söylenebilir" dedi. Manisalı sanayicilerin başarı hikayesi yazmaya devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2020 sonuçlarına göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 21 firma yer aldı. Salgınına rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirtmek isterim" dedi.



TARIM SEKTÖRÜ GELİŞİYOR

"BİR diğer projemiz ise Savunma Sanayine katkı sunan ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle gerçekleştirdiğimiz "Savunma Sanayine Yön Verecek İşletmelerin Niteliklerinin Geliştirilmesi" projesi oldu" diyen Yılmaz, şöyle konuştu: "Proje kapsamında birçok işletmemize önemli eğitimler sunuldu. Her geçen gün büyüyen Manisa ekonomisinde sanayi sektörünün hacmi artmakta. Buna bağlı olarak tarım sektörü de gelişmekte. Her iki sektörün bir birlerine destek sağlayacak şekilde büyümesi, bizim için en önemli hedeflerden biri olmalıdır. Sanayi sektörünün son dönemdeki gelişmelere göre büyümesi de ayrıca önemlidir. Malum 2019 yılı Kasım ayında AB tarafından oluşturulan, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde iklim değişikliği, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı konuları olmak üzere, çevresel ve sürdürebilirlik konuları ön plana çıkmaktadır. Avrupa'ya ihraç edilecek ürünlerin "Yeşil Pasaporta" sahip olması gerekecek. Bu nedenle Mutabakata uygun üretimlerin gerçekleştirilmesi önümüzdeki dönemin önemli başlıkları arasında olacağını düşünüyorum. Manisa olarak mevcut üretim biçimi ile Mutabakat arasında uyumu rahatlıkla sağlayabileceğini de belirtmek isterim. Yeni yatırımlarımızın mevcut Mutabakat çerçevesinde değerlendirilmesi konusunda hassasiyetlerimizin daha üst seviyelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Böylesine zorlu bir dönemde İSO 500 Listesinde yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor."

KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİLİYOR

ÜNİVERSİTE - Sanayi işbirliğinin en güzel örneği olan Manisa Teknokent ile birlikte akıllı üretim ve Ar-Ge Merkezleri projelerini gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalara diğer Oda ve Borsalarımızla katkı sunmaya devam ediyoruz. İhtiyaç duyulan kalifiye eleman yetiştirilmesinde önemli projeler gerçekleştiriyor. TOBB-Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim protokolü kapsamında Odamızın başvuru sahibi olduğu proje buna örnek verilebilir. 'Manisa TSO'da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği' projesi, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 bölgesi içerisinde 1. oldu" dedi.

SANAYİCİLERİMİZİ KUTLUYORUM

"ZOR şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı koymaya çalışan, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak gurur duymamıza vesile olan sanayicilerimizi, firmalarımızın yöneticilerini, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" diyen Yılmaz, "Birçok kez Avrupa'da yatırım yapılabilir Organize Sanayi Bölgesi, on iki Oda ve Borsalarımız ve şehrimizin diğer tüm paydaşları ile birlikte ülkemiz ekonomisine destek olacaktır. Üyelerinin her türlü sorunları ile ilgili çözüm noktasında daima örnek olan Odamız, salgın süreci başta olmak üzere, bütün gelişmeleri yakından izleyerek İlimizin ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir" diye konuştu.

YENİ OSB'LER HAYATA GEÇİYOR

MANİSA'NIN durmadan yeni hamlelere hazırlandığını söyleyen Yılmaz, "Oda olarak, mevcut potansiyelini harekete geçirerek kapasitesini üst seviyelere yükseltmeyi hedefliyoruz. Saruhanlı ilçemizde, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumlu olarak Karma OSB projesine diğer paydaşlarımızla öncülük ediyoruz. Yatırımcılarımızın büyük teveccühü ile karşılanan Karma OSB projesinin hayata geçmesiyle ilimizin ekonomik büyümesi, katlanarak devam edecek. Benzer çalışmalarımız yüksek teknoloji ürünleri ile ilgili OSB kurulmasına öncülük etmek olarak devam edecek. Ülke ekonomisine büyük katkılar sunacak olan bu projeler ile İlimiz, yatırımcılar için daha da cazip hale gelecek" dedi.