Mikrokredi kadınların hayatına dokunuyor

MANİSA'DA 2009'dan itibaren hizmet vermeye başlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Manisa Mikrofinans Şubesi dağıttığı krediler ile kadınların ekonomik olarak ayaklarının üzerinde durmasına yardımcı oluyor. 5 kişilik gruplar oluşturan kadınlar mikrokredi sayesinde el emeği ürünler yapıyor, kozmetik ürünler alıp satıyor, internet üzerinden satışlar gerçekleştiriyor.

11 YILDIR DESTEK ALIYOR

BUGÜNE kadar Manisa'da 4 bin 125 kadına 5 milyon 905 bin TL kredi dağıtıldı. Kredi alanlardan biri de çorbacı dükkanı işleten Hamide Matracı (53) ve kızı Buse Matracwı (23). Mikrokredi Manisa Şube Yöneticisi Ayşe Çakıcı, Kuşlubahçe Mahallesi'nde 11 yıldır kredi alan ve işlettiği çorbacı dükkanına katkı sağlayan Hamide Matracı ile kızı Buse Matracı'yı ziyaret etti. Çakıcı, "Biz ilk etapta başlangıç kredisiyle başlıyoruz. Bu kredimiz limiti 1500 TL'dir. 33 haftada geri ödeme, haftalık ödeme 50 TL" dedi. Kadınları mikrokrediden faydalanmaya davet eden Çakıcı, "Hamide Matracı 5 bin TL aldığı krediye haftada 125 TL ödüyor. Aynı zamanda girişimci kredisi de kullanıyor. Girişimci kredisi vergi mükellefi olan işyeri sahibi kadınlarımıza verdiğimiz ekstra bir kredimiz. Bunun haftalık ödemesi 125 TL. Bir yılda borç bitiyor. Mikrokredi almak isteyen kadınlarımızı Şehzadeler Kaymakamlığı binası içerisinde bulunan mikro finans bürosuna bekliyoruz. 0549 741 88 99 nolu telefondan bize ulaşabilirler" dedi.



ANNESINE DESTEK OLUYOR

ANNESİNE yardım eden ve mikrokredi alan Buse Matracı, "İlk olarak annem kredi almaya başladı. Sonra yaşım uygun olunca ben de almaya başladım. Kozmetik ürünleri satmak için aldım. Sonra baktım güzel gidiyor, satışlar yaptım. Aldığım kozmetik ürünleri çevremdeki insanlara satmaya başladım. Mikrokrediden çok memnunum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK