OSB’de 59 bin çalışan aşılanacak

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışanların aşılama süreci şekilde sürüyor. Bölgede yer alan 225 sanayi kuruluşunda çalışan 59 bin kişinin aşılama süreci OSB yönetimince gösterilen merkezde sürüyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Manisa OSB Başkanı Cemal Sait Türek, yönetim kurulu ile OSB Müdürü Funda Karaboran, Başkan Danışmanı Nihat Akyol'un yoğun hazırlıkları sonrasında daha önceden sağlık üssü olarak kullanılan merkezdeki hazırlıklar tamamlandı. Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Souksu, aşılama sürecine organize sanayi bölgelerinde aşılamanın vakit kaybetmeden sürdürülmeye devam edildiğini belirtti ve ekledi: "Amacımız 50 binin üzerindeki çalışanı, sahadaki zamanlarını ve ekonomik değerlerini kaybetmeden bir an önce aşı vasıtasıyla güvence altına alabilmek" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK