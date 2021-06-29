Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor

Ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile Pelitalan Mahallesi'nde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuruluyor. Proje tamamlandığında bölgede üretimi yapılan ürünler işlenerek pazarlanacak ve bölge kalkınacak.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Büyük bir tarımsal üretim ve pazarlama tesisimizi kuruyoruz. Zannediyorum ki en geç 3 ay içinde hizmete kazandıracağız. İçerisinde büyük bir sosyal tesis var. Çok amaçlı salon, pazarlama alanları, satış alanları, soğuk hava tesisleri, depolama ve paketleme tesislerinin, ürün işleme alanlarının olacağı otoparkı ile kantarı ile büyük bir tesis. İnşallah buraya önümüzdeki yıllarda üreticilerimiz her türlü tarım ürününü buraya getirecek" dedi.

Başkan Çerçi şöyle konuştu: "Başta sayın Valimiz olmak üzere Kaymakamımız, Zafer Kalkınma Ajansımız, Tarım İl Müdürlüğümüz her türlü katkıyı verdi. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyduk.

ÖRNEK BİR TESİS

Sosyal tesisi ile beraber yakında yapacağımız halı sahasıyla birlikte otoparkları, çevre düzenlemeleri hepsi bir bütün olarak güzel bir tesis. Belki yuntdağlarında bu anlamda bir tarımsal üretim-pazarlama tesisi ilk defa yapılıyor. Başta sayın Valim olmak üzere tüm emeği geçenlere, belediyemizin fen işlerine, başkan yardımcılarıma, bütün işçilerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Zafer Kalkınma Ajansı'na da şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin de burada büyük katkıları oldu. Ona da şükranlarımı arz ediyorum."

75 BİN GÖZ AŞI YAPILDI

YUNUSEMRE Belediyesi Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 2021 yılı aşılama çalışmalarını tamamladı. Yabani zeytin, menengiç ve armut ağaçlarına 75 bin göz aşılama yapıldı. Aşılama çalışması kapsamında Yuntdağı bölgesinde 26 mahallede antepfıstığı 10 mahallede de yabani zeytin ve armut aşılaması gerçekleştirdi. 2021 yılında Yuntdağı bölgesinde 60 bin göz antepfıstığı aşısı, 10 bin göz yabani zeytin ve 5 bin göz armut aşılaması yapıldı. Yılın son aşısını İlyasçılar Mahallesinde bölge halkı ile birlikte yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Yerkazanoğlu AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, birim müdürleri, AK Parti Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

ÜRETİM ARTTI

Yapılan aşılama çalışmalarının hayırlı olmasını dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının kırsal kalkınmayı sağlamak olduğunu belirtti.

YUNUSEMRE, AİGAİ KAZILARINA BU YIL DA DESTEK VERECEK

MANİSA'NIN önemli turizm varlıklarından Aigai Antik Kenti'nde yürütülecek kazı çalışmalarına desteğini sürdüren Yunusemre Belediyesi, çalışmalara bu yıl da destek verecek. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin ile beraber gerçekleştirilen imza töreni ile Aigai Antik Kentinde yürütülen kazı çalışmalarına destek vermek amacıyla protokol imzaladı. İmza törenine Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur ve Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz eşlik etti.

İMZALAR ATILDI

Kazı Başkanı Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, "2017'den bu yana desteklerini bizden esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz" dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ise, "Belediyemize kültür ve sanat alanında verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. Başkan Dr. Mehmet Çerçi de güzel bir çalışmaya daha imza atmaktan mutlu olduklarını söyledi.

50 TON KAPASİTELİ KANTAR BULUNUYOR

KIRSAL Kalkınma Merkezi iki binadan oluşuyor. İlk binanın birinci katında soğuk hava deposu ve idari odalar, ikinci katında ise eğitim salonu bulunuyor. İkinci bina olan üretim binasında da pekmez üretim tesisi, Antep fıstığı kavlama tesisi, un değirmeni, liyofilizasyon (Freeze-drying) kurutma makineleri, sıvı ve taneli dolum ve ambalaj makineleri, sebze meyve yıkama ve doğrama makineleri yer alıyor. Merkezde ayrıca 50 ton kapasiteli kantar bulunuyor.

DOĞA SPORLARI İÇİN YEPYENİ BİR PROJE

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı'nda bisiklet, su, motor ve otomobil sporlarının yapılabileceği merkez için çalışmaların devam ettiğini belirtti

YUNUSEMRE Belediyesi, doğa sporlarına gönül veren sporcuları buluşturacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yuntdağı'nda bisiklet, su, motor ve otomobil sporlarının yapılabileceği merkez için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin yapılacağı alanda bu sporlara gönül veren sporcuları gezdirdi, projeyi tanıttı. Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda doğaseverleri ve doğa sporları sporcuları için güzel bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin yapılacağı alanı doğa sporlarına gönül veren ilgili federasyon ve dernek temsilcilerine gösterdi.

GÜZEL BİR PROJE OLACAK

MANİSA Bisiklet Spor Kulübü eski Başkanı Yüksel Gemici de projenin önemine atıfta bulunarak, "Bu alanda belediyemizin güzel bir çalışma yapacağına inanıyorum. Tabi bu sadece belediyelerin oluruyla olmuyor. Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle burada uluslararası düzeyde turnuvaların yapılacağı, yerelde gençlerimizin kendilerini ifade etme olanağı bulacağı sportif tesis ve piknik alanı olacağına inanıyorum" dedi. Ege Off Road Grubu Başkanı Rüstem Önel de Ege Bölgesi'nde böyle bir projenin bulunmadığını ifade etti. Dağcılık Federasyonu Manisa Temsilcisi Fuat Kuloğlu ise, "Pandemi zamanında doğaya olan ilgi daha da arttı. Şu anda bine yakın insan boş vakitlerini, tatillerini doğada değerlendiriyor. Bizim de bunun gibi açık kamp alanlarına ihtiyacımız var. Gençleri buralara yönlendirmeliyiz" dedi.

360 BİN METREKARE ALAN

OSMANCALI Mahallesi yakınlarında 360 bin metrekare alan üzerine kurulacak merkezde su, bisiklet, motor ve otomobil sporlarının yapılabileceği alanlar, mesire ve kamp alanı, basketbol ve voleybol sahası yer alıyor.

MEYDAN CAMİİ'NİN HAT TABLOLARI TAMAMLANDI

GÜNÜMÜZDE yaşayan büyük hattatlardan ve aynı zamanda Rahmetli Hamit Aytaç hocanın öğrencilerinden Yusuf Sezer, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin konuğu oldu. Başkan Çerçi kentin en güzel ibadethanelerinden biri olacak Yunusemre Meydan Camii'nin duvarlarını süsleyecek olan hat tablolarını Yusuf Sezer'e tanıttı. İncelemede Başkan Çerçi ve Hattat Sezer'e Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Belediye Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz, Yunusemre Belediyesi Kültür Müdürü Ahmet Sak eşlik etti. Eserleri inceleyen Hattat Yusuf Sezer, yapılan eserlerin gelecek nesillerin mimari çalışmalarına rehberlik edeceğini söyledi. Sezer, "Yüzyıllar sonraki eserlere de örnek olması amacıyla eserler ortaya koyduk. Bunu yaparken de hatla teshibin bütünleşmesini sağladık. Önce tezhip var.

'NESİLLERE REHBERLİK EDECEK'

SONRA hattı biz kullandık. Böyle yapınca da abi kardeş dediğimiz sanatı ortaya çıkardık. Çünkü bu camiye nice sanat ehli insanlar gelecek. Üniversite gençliği gelecek. Örnek olmak, yön göstermek ilham olmak gerekiyor. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, eşi Dr. Melek Çerçi, Zuhal Hocamız ve arkadaşlarının gönülden yaptıkları ortak bir hareket bu. Yazı ve tezhip üzerinde çalışıldı. Bizi gelecek nesiller örnek alacak ise bu eserler ile örnek alacak" dedi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

ESERLERDE büyük emek olduğunun altını çizen Başkan Çerçi, eserlerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Çerçi, "Camimizin duvarlarını süsleyecek tablolarımız da büyük oranda tamamlandı. Bu çalışma Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.