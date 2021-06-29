Simülatörle eğitim için atölye açıldı

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulan Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MOSTEM) yürüttüğü "İş Arayan Değil, İş'te Aranan Nesil" projesi kapsamında Zafer Kalkınma Ajansının Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklediği "Simülatör İle Üretim Uygulama Atölyesi" açıldı. 40 öğretmen, 50 öğrenci ve 10 sanayi çalışanının eğitim alma imkanı bulacak. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İşkur İl Müdürü Eşref Aslan, MOSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, MOSB Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Nihat Akyol, MOSTEM Danışma Kurulu Başkanı Levent Sarıgözoğlu ve MOSTEM Danışma Kurulu üyeleri başta olmak üzere Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar. Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Celal Bayar Üniversitesi, Maxionİnci Jant San. A.Ş., Cevdet İnci Eğitim Vakfı yetkilileri katıldı. Açılışta Konuşan MOSTEM Danışma Kurulu Başkanı Levent Sarıgözoğlu, geleceğimiz çocuklara böyle bir yatırım yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, projede yer alan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. 462 bin TL bütçeli projeye ZAFER 416 bin TL destek sağlıyor.



'FARKINDALIK ARTACAK'

ÖZEL MOSTEM Lisesi Proje ekibi tarafından hazırlanan "İş Arayan Değil, İş'te Aranan Nesil" adlı proje kapsamında, mesleki eğitim kurumlarının 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun olarak fiziki ve teknik alt yapısının iyileştirilmesi, eğitmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, mesleki eğitime yönelik farkındalığın artırılması kapsamında yönlendirici ve özendirici yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve mesleki eğitim kurumları ile özel sektör kuruluşları arasında sonuç odaklı işbirliklerinin oluşturulması hedefleniyor.

CÜNEYT HASÇELİK