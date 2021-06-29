Tarih ayağa kalkacak

Manisalıların 'Hacet Dede Türbesi' olarak bildiği ancak araştırmalar ile Manisa'nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen tarihi yapı, Şehzadeler Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilerek, günümüze kazandırılacak. Müjdeyi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak birlikte verirken, ilerleyen zamanlarda Manisa Kalesi'nin ayakta kalan kısımlarına yönelik bir projenin daha yürütüleceği duyuruldu.

İHALEYE ÇIKILACAK

Başkan Çelik şu bilgileri verdi; "1313 yılında Manisa Saruhan Bey tarafından fethedildikten sonra kalenin içerisinde ilk olarak Fetih Mescidi inşa edilmişti. Biz 2015 yılında üniversiteden hocaların da katılımıyla Manisa Kalesi ve Fetih Mescidi'nin çalışmalarının startını verdik. Ardından geniş kapsamlı bir dosya hazırlayarak bu dosyayı İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İbrahim Sudak'a teslim ettik. Alan temizliği, sanat tarihi görüşleri alındı ardından röleve ve restorasyon projeleri tamamlandı. Projeler Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gitti. Onların da görüşleri alınarak revize dildi ve onaylandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz imzaladığımız protokol ile tüm projeleri Şehzadeler Belediyesi'ne teslim edecek. Biz de Fetih Mescidi'nin restorasyon ihalesine çıkacağız. Fatih Mescidi'nin aslına uygun şekilde tarihi Manisa Kalesi'nin içerisinde yeniden inşa etmiş olacağız. Bugüne kadarki yoğun katkı ve emekleri için değerli müdürümüze belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemeyen Manisa Valilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Valiliğimiz yapım sürecinde de bize destek olacak. Allah hayırlısı ile tamamlayıp, açılışını gerçekleştirmeyi nasip etsin." İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e tarih ve kültüre yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

MANISA KALESI IÇIN ÇALISACAGIZ

"Bu işbirliği ile yapıyı beraberce ayağa kaldıracağız" diyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, "Ayrıca bu çalışmaların bir devamı olarak yine Manisa Valimizin destekleri ile Şehzadeler Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile Manisa Kalesi'nin ayakta kalan kısımlarına yönelik bir proje daha yürüteceğiz. Bu çalışmaların yapılmasında bizlere Akademik olarak sürekli destek olan hocalarımıza, ayrıca araştırmalarıyla bizlere katkı sağlayan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

BASKAN YILSONU SERGİSİNDE MÜJDEYİ VERDİ

HAYAT Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Kurşunlu Han'da Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen geleneksel el sanatları kurslarının yıl sonu sergisi yapıldı. Etkinlikte konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik kursiyerlerin ürünlerini satabilecekleri için bir internet sitesinin kurulacağının müjdesini verdi.

ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

ŞEHZADELER Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen sergide önce açılış kurdelası protokol üyeleri tarafından kesildi. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu hayat boyu öğrenmenin önemine değinerek, kursları düzenlemekte kendilerine yardımcı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay da halk eğitim merkezlerinin işlevlerinden bahsederek halkın eğitimi için her zaman kendileri ile işbirliği içerisinde olan Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür etti.



OVA YOLLARINDA ASFALT ÇALISMALARI BASLADI

ŞEHZADELER Belediyesi'nin 7 yıldır sürdürdüğü ova yolu düzenleme çalışmalarında çiftçileri mutlu edecek yeni bir aşamaya geçildi. 2014 yılından bu yana yaklaşık 4 bin 500 kilometre malzemeli- malzemesiz ova yolu bakımı yapan Şehzadeler Belediyesi, ova yollarının ana arterlerinde soğuk asfalt çalışması başlattı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in 2019 seçimlerinde Şehzadeler çiftçileri için sözünü verdiği ova yollarında her yıl 100 km asfalt çalışması projesi başladı.

DEVAM EDECEK

BAŞKAN Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak halkımız için sözünü verdiğimiz bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. 320 bin dönümlük bir tarım arazisine sahip olan Şehzadeler ilçemizde göreve geldiğimiz yıldan itibaren her yıl ova yollarında malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımları yapıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır yapmış olduğumuz bu çalışmamız ile Şehzadelerimizde yaklaşık 4 bin 500 kilometrelik bir ova yolu bakımı gerçekleştirdik. Öyle ki yapmış olduğumuz bu yol miktarı Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gidip gelme mesafesi kadar oldu. Bu çalışmalarımızı belediyemizin imkânları ölçüsünde arttırarak yapmaya devam edeceğiz" dedi. Şehzadeler Belediyesinin her anlamda çiftçilere ve mahallelere destek verdiğini ifade eden Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sami Türk, "Yapılan bu çalışma tüm çiftçilerimiz için mutluluk verici bir çalışma oldu. Bu çalışma nedeni ile halkımız adına Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

BASKAN ÇELİK ÇALISMALARI YERINDE INCELEDI

ŞEHZADELER Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin Yiğitbaş Veli Cami ve Türbesi'nin bulunduğu alanda yaptığı çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yapılan Yiğitbaş Veli Camisi'ni yenileme çalışmalarının da birkaç aya kadar bitirileceği bilgisini aldıklarını söyledi.

BÖLGEYE YAKIŞACAK

BAŞKAN Çelik, cami inşaatının bitmesiyle birlikte bölgedeki bozulan yollar ve kaldırımları da hızlıca yapacaklarını, bölgeyi Şehzadelere yakışır bir hale getireceklerini ifade etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Bilal Demir ve ilgili daire müdürleri ile birlikte belediyenin Yiğitbaş Veli Cami ve Türbesi'nin bulunduğu alanda yaptığı çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çelik şöyle konuştu; "Teknik arkadaşlarımız ile birlikte hem yapılan çalışmaları incelemek hem de neler yapılacağını planlamak üzere geldik. inşaatının da tamamlanması ile birlikte alan camisi, hazresi ve sosyal donatı alanları ile Şehzadelere, bölgeye yakışır bir alan olacak. Şimdiden hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

SEHZADELERİN SPORCULARI ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

AYDIN'DA yapılan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakalarında Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cemile Aykoç, 67 kiloda Türkiye şampiyonu olarak bu yıl Tayland'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Aynı şampiyonada Busenur Çitçi de Türkiye 3'üncüsü olarak Muaythai Avrupa Kupası'nda ülkemiz adına yarışacak. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Akif Özer, "Başta bizden hiçbir desteği esirgemeyen Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve her daim işbirliği içerisinde olduğumuz İl Spor Müdürümüz Yunus Öztürk olmak üzere, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

22 MAHALLENİN GÜVENLİK SISTEMLERI YENILENDI

ŞEHZADELER Belediyesi, ilçedeki 22 mahalleye yönelik bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 22 mahalledeki ses sistemi ile güvenlik kamerası sistemleri bakıma alındı, bozuk olanlar yenilendi. Yapılan hizmet mahalle muhtarlarından büyük takdir gördü. Şehzadeler Belediyesi, mahallelerde büyük öneme sahip olan ses sistemleri ve güvenlik kamerası sistemlerini bakıma aldı. 22 mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında sistemler bakıma alındı ve zaman içerinde kullanım dışı kalanlar yenileri ile değiştirilmeye devam ediliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Mahalle muhtarlarımızın bizden bu konuda talebi vardı. Biz de bu talebe kayıtsız kalmadık" dedi.

SANCAKLIBOZKÖY'E BÜYÜK HİZMET

Şehzadeler Belediyesi'nin Sancaklıbozköy Mahallesi'nde hayata geçireceği Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi projesinin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Pandemi şartları nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de hazır bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik temel atma törenini pandemi şartları nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "İnşallah açılışında pandemi musibetinden kurtulmuş oluruz ve tüm mahalle halkının da katılımıyla coşku içerisinde yaparız" dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise, "Burası TOKİ konutlarının da tamamlanmasıyla bir cazibe merkezi haline gelecek. Emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.



'PANDEMİ DÖNEMİNDE GENÇLİK PROJESİ' ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehzadeler Belediyesi'nin 'Pandemi Döneminde Gençlik Projesi' kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrenciler, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Şehzadeler Belediyesi, öğrencilerin pandemi sürecini nasıl algıladıklarını, süreçte yaşadıklarını ve pandemi sürecinde hissettiklerini anlatabilmeleri için hayata geçirilen proje kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenledi.

GENÇLERİMİZİ KUTLUYORUM

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törene Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykalara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Belediyesi belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve dereceye giren öğrencilerin öğretmen ve aileleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici eğitime büyük destek veren Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin yetişmesinde üstün gayretleri olan öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

DERECEYE GIREN ÖGRENCILER

KOMPOZİSYON DALINDA:

1. Selime Boztaş 2. Rüveyda Aydoğdu 3. Ayşe Nur Bozok

RESİM DALINDA:

1. Eylül Ada 2. Elif Akgün 3. Müjgan Nil Şiir dalında: 1. Eyüp Emir Akgüngör 2. Ecrin Türkova 3. Fatma Uysal