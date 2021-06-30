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Haberler Manisa Eski eşine dehşeti yaşatmıştı! O anlara ilişkin yeni görüntüler

Eski eşine dehşeti yaşatmıştı! O anlara ilişkin yeni görüntüler

'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gören kadınla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eşine şiddet uygulayan T.Ç.'nin çevredekiler tarafından linç edilmek istendiği görülüyor.

Eski eşine dehşeti yaşatmıştı! O anlara ilişkin yeni görüntüler
İHA

30.06.2021, 16:59

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Turgay Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi İmran Ç.'yi bir kafede buluşmaya çağırarak hem çocuğunu görmek hem de boşanma davasıyla ilgili konuşmak istediğini söyledi.

İlçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde kafede buluşan çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sandalyesinden kalkan Turgay Ç., masada bulunan su bardağını İmran Ç.'nin başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaralayıp, darbetti. Bu sırada arka masadan oturan İsmail Şen (65) ve arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale etti. Şen ve Yurttaş, çaresizce kendini korumaya çalışan İmran Ç.'ye yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Şen ve Yurttaş saldırgan koca ile uzun süre boğuştu. Y

Yaşanan dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Turgay Ç.'nin kafeteryanın sahibi Murat İnce tarafından yakalanıp, yere yatırıldığı, bu sırada müşterilerden bazıları ile olayı duyup gelen çevre esnafın saldırganı tekmelediği görüldü.

Manisa'da yaşanan dehşet anlarıyla ilgili yeni detaylar! Çocuğunu görmek için oradaymış

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