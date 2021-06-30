  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Oksijen deposu Ketanova Yaylası! Ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor

Oksijen deposu ! Ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor

'nın çam ormanları ve çayırlarla kaplı , Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede döneminde doğal ortamıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor. ilçesine bağlı Emrez ve Senişler köyleri sınırları içerisinde yer olan yayla, şehirlerde bunalanların tercihleri arasında yer alıyor.

Oksijen deposu Ketanova Yaylası! Ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor
İHA

30.06.2021, 14:08

Yöre sakini Yılmaz Kocatürk ile bölgeye piknik yapmaya gelen Ahmet Erdoğmuş ve Süleyman Karaduman, oksijen deposu Ketenova Yaylası'na ilginin her geçen gün daha da arttığını söylediler.



Kocatürk, ziyaretçilerin yaylaya doğayı yaşayabilmek için genellikle günübirlik olarak geldiğini ifade etti.İnsanların şehir merkezlerinden ziyade yaylaya çıkmayı tercih ettiğini belirten Yılmaz Kocatürk, "Bu da yayla turizminin artmasına neden oluyor. Özellikle pandemi koşullarında fiziki mesafe şartlarına uyacak geniş sahalar olduğu için vatandaşlar yaylaya çıkmayı tercih ediyorlar" diye konuştu.



Kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla yaylaya yoğun talep olacağını tahmin ettiğini kaydeden Ahmet Erdoğmuş, "Ketenova Yaylası, çam ormanları, çeşmeleri, muhteşem manzarası ile gölü ve bol oksijeni ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor" şeklinde konuştu.



İnsanların bu dönemde tatil ihtiyacı olduğunu dile getiren Süleyman Karaduman, "Kütahya'dan buraya geldik, rahatladık. Buranın havası bana çok iyi geliyor. Ketenova Yaylası, Alpleri aratmıyor. Şu anda doğayı seyrediyorum, yeşilliği seyrediyorum, çamları seyrediyorum, çiçekleri görüyorum" ifadelerini kullandı.



Yaylada bir çok ailenin geçimini hayvancılıkla sağladığı belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oksijen deposu Ketanova Yaylası! Ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.