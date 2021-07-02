Ege'nin kuş cennetiydi! Marmara Gölü kuraklıkla karşı karşıya

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerine kıyısı olan ve nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı da 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen, Ege Bölgesi'nin 'kuş cenneti' Marmara Gölü, son yıllarda kuraklık ile mücadele ediyor. Kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığı gölde, derinlik 25-30 santimetreye düşerken, gölde canlı ölümleri de endişe oluşturdu.





"OKSİJEN YETERSİZ GELİYOR"

Kuraklığın yaşandığı Gölmarmara Gölünde canlı ölümlerinin başladığını belirten Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı İsmail Yaslı "Göldeki canlılardan sazan balığı, kerevit ve kaplumbağalar oksijen yetersizliğinden dolayı hepsi bir bir ölüyor" dedi. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle göldeki su seviyesinin 25 santimetreye kadar düştüğünü anlatan Yaslı "Şu an gölün en derin yeri 25-30 santimetre civarındadır. Gölün ortasında bir sırt var, bir hafta 10 gün içinde göl ikiye bölünecek. Balıkçılık yapılamadığı içinde şu an kooperatifimiz zarar ediyor" diye konuştu.





"CANLILAR ÖLÜYOR"

Marmara Gölü'nde 30 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Ahmet Çetin ise "Göldeki kuraklık nedeniyle balıkçılık yapamadık. Biz şu an çok mağdur durumdayız, bankalara olan borlarımızı dahi ödeyemiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerden destek bekliyoruz. Göldeki su seviyesinin her geçen gün azalmasından dolayı canlılar ölüyor" dedi. Göldeki su seviyesinin gün geçtikçe iyice düştüğünü anlatan Çetin "Göldeki su seviyesi 25-30 santim civarında. Geçen hafta attığımız ağları, su olmadığından dolayı geri topladık. Kayıklar da çalışmıyor, ancak düz taban kayık ile açılabiliyoruz. Kıyıya ise zorla 2 saatte anca gelebildik. Açılamıyoruz, göldeki diğer malzemelerimizi de toplayıp, göl işini bitireceğiz" diye konuştu.