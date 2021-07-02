Kısıtlamanın kalkmasını davul-zurna ile kutlandı

KORONA virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların 1 Temmuz itibari ile sona ermesi, Muğla'daki kahvehane işletmecileri tarafından sevinçle karşılandı. İşletmecilerden Ali Durna, oyunların serbest olmasını davul-zurna eşliğinde zeybek oynayarak kutladı. 1.5 yıl aradan sonra kahvehaneye gelen müşterilere ise meşrubat ve kurabiye ikram edildi.

■ ADEM ÜLKER