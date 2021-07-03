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Haberler Manisa Altay'da İbrahim Öztürk sürprizi

'da sürprizi

'e yükselen 'da hafta başında yeniden başkanlık görevine getirilen , 40 yaşına basan kaptan 'le yola devam etme kararı aldı.

Altay'da İbrahim Öztürk sürprizi
DHA

03.07.2021, 14:01

Daha önce 2006-2008 yıllıra arasında oynadığı siyah-beyazlı kulüpteki ikinci döneminde önce 2'nci Lig'de, geçen sezon da TFF 1'inci Lig'de Play-Off'ta kupa kaldıran stoper İbrahim Öztürk'le yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Geçen sezonki Play-Off şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan kaptan İbrahim'in tecrübesiyle takım içinde ağabeylik görevini de üstleneceği ifade edildi. Kariyerine Süper Lig'de devam edecek 40 yaşındaki tüm liglerin en tecrübeli futbolcusu olan İbrahim Öztürk, Bursaspor formasıyla Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerde toplam 6 şampiyonluk yaşadı.
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