Boğazına bıçak dayadı çevresine dehşet yaşattı

MANISA'DA bir adam parasını kaptırdığını iddia ettiği bir firmanın önünde bıçağı boynuna dayayarak ortalığı birbirine kattı. Olay Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi üzerinde taksitle ev satan bir firmanın bürosunun önünde yaşandı. Firmaya parasını kaptırdığını ve geri alamadığını iddia eden Mustafa Ata işyeri önünde önce trafiği kapattı ardından yanındaki bıçakla intihar etmek istedi. Vatandaşların panik ve endişe yaşadıkları olayda mağduriyetini dile getiren Ata'yı polis ikna etmek için uzun süre dil döktü.

FIRÇA SAPIYLA VURDU

BU sırada yoldan geçen bir vatandaş, adamın bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki bıçağa fırça sapıyla vurdu. Ardından polisin etkisiz hale getirdiği şahıs sakinleştirilerek polis merkezine götürüldü. Göz yaşlarını tutamayan şahıs mağdur olduğunu söylerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SERKAN ÖZCAN