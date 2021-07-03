Kıskançlık krizi Cemile hemşireyi ölüme götürdü

Şehir Hastanesi'nde görevli Cemile hemşire, iş gezisine giden kocası S.C'nin kendisini aldattığından şüphelendi. Kıskançlık krizine giren Cirit, televizyon kablosuyla kendini merdivene astı. Eşine ulaşamayan Ş.C'nin aradığı 18 yaşındaki oğulları eve gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

İPTEN ALDI AMA...

KADININ boğazına geçirdiği kabloyu bıçakla kesen genç, annesinin nefes aldığını fark ederek sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleyi yaptıkları ve özel bir hastaneye taşıdıkları Cemile Cirit yoğun bakıma kaldırıldı. Ancak genç kadın buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Mezuniyet törenine katılmaya hazırlanırken annesinin acı haberini alan genç ve ailesi yasa boğuldu.

SERKAN ÖZCAN