Marmara Gölü’nde canlı ölümleri basladı

MANİSA'NIN Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinde bulunan ve "Ege Bölgesi'nin kuş cenneti" olarak bilinen Marmara Gölü'nde su seviyesinin 25 santimetreye kadar düşmesi nedeniyle canlı ölümleri başladı. Başta tepeli pelikan olmak üzere, karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de bulunduğu 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölün en derin noktası 30 santime kadar düştü. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatif Başkanı İsmail Yaslı "Göldeki canlılardan sazan balığı, kerevit ve kaplumbağalar oksijen yetersizliğinden dolayı bir bir ölüyor" dedi.

EMRE SAÇLI