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Manisa'da korkunç son! TIR'ın altında kalan bisikletli...

Manisa’nın Salihli ilçesinde, TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü Murat Sarıyat (42) hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle İzmir- Ankara Karayolu ise yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.