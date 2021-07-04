Osmancalı’da çocuklar kitapla buluştu

YUNUSEMRE Belediyesi, yaz süresince kitap ile okuyucuyu Gezici Kütüphane aracılığıyla buluşturacak. Gezici kütüphanenin ziyaret ettiği 20. mahalle olan Osmancalı'da Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya geldi. Yunusemre Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Gökhan Özak yaptığı açıklamada, "Gezici Kütüphane projemizin 20. durağı Osmancalı. 63 kırsal mahallede yaz boyunca Gezici Kütüphanemizi öğrencilerimiz ile buluşturacağız. Çocuklar kitaba doyacaklar" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK