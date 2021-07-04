Üzüm ve koruk suyu talebine yetişemiyorlar

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen doğal ürünlerden üzüm suyu ve koruk suyuna Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yoğun talep var. Müdürlük üzümün katma değerini artırmak amacıyla alternatif ve geleneksel üzüm ürünleri elde ediyor. Yılda ortalama 40 bin şişe üzüm suyu, 10 bin şişe koruk suyu üretiliyor. Ürünler kısa sürede satılıyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, daha fazla üretim için yatırımcıları beklediklerini söyleyerek, "Ülkenin çeşitli yerlerinden gelen taleplerin yanında yalnızca Manisa'da tek bir firma bile yıllık 20 bin şişe talep ediyor. Yani üretimimizin yarısını tek bir firma istiyor. Tabii ki taleplerin tamamını karşılayamıyoruz" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK