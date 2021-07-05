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Habere giderken ölümden döndü! İşte o anlar

'nın ilçesinde görev yapan gazeteci , habere giderken ön tekerinin patlaması sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Yiğen'in kullandığı araç, karşı şeritte seyir halinde olan yolcu otobüsünün çarpmasından saniyelerle kurtuldu.

İHA

05.07.2021, 17:33

Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Mahalle kavşağında meydana geldi. Haber yapmak için Kula istikametinden Gökçeören Mahallesine doğru seyir halinde olan gazeteci Hasan Yiğen idaresindeki 45 RA 8300 plakalı otomobil, ön tekerin patlamasıyla kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yöne geçerek benzin istasyonunun girişinde durabildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Yiğen'in kullandığı araç, karşı şeritte seyir halinde olan yolcu otobüsünün çarpmasından saniyelerle kurtuldu. Gazeteci Hasan Yiğen kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan kaza, yol kenarındaki bir benzin istasyonunun güvelik kamerasına yansıdı.

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