TIR’ın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

MANİSA Salihli'de, TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Caferbey Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Erdal D. (49) yönetimindeki otomobile, Murat Sarıyat (42) yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarıyat'a bu kez, Ahmet A (55) yönetimindeki TIR çarptı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

■ EMRE SAÇLI