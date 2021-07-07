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'da kenevir operasyonu!

'nın ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından düzenlenen operasyonda 313 kök kenevir ile 36 kök kurutulmuş kenevir ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da kenevir operasyonu!
İHA

07.07.2021, 12:39

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timi tarafından uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstihbarat çalışması sonucu H.K. (63), S.K (39) ve R.K. (64) isimli şahısların arazilerinin üst kısmında ormanlık alan içerisine iki ayrı noktaya kenevir ekimi yaptıkları bilgisi alındı.

Bölgede drone ile havadan inceleme yapan ekipler 2 ayrı noktada boyları 250 santimetre ile 300 santimetre arasında değişen, bakımları yapılmış 313 kök kenevir bitkisi ve 36 kök kurutulmuş kenevir bitkisi tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise ait evde bir adet elektronik terazi ele geçirildi. Şüphelilerden gözaltına alınan S.K.'nin sorgusuna devam edildiği öğrenildi.

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