Salihli'de çalındı Kırkağaç'ta bulundu

MANİSA Salihli'de hırsızların çaldığı traktör, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Kırkağaç ilçesinde bulundu. Karapınar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan M.A. (57), yeni satın aldığı traktörün çalındığını fark edince şikayetçi oldu. Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada, traktörün Kırkağaç ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, aracı H.A. isimli şahsa ait ikamette buldu. Traktör sahibine teslim edilirken, şüpheli H.A. gözaltına alındı.
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