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Haberler Manisa Çaya karışan pislik balıkları öldürüyor

Çaya karışan pislik balıkları öldürüyor

Çaya karışan pislik balıkları öldürüyor

9.7.2021

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Kocaçay, kirlilikle mücadele ediyor. Balık ölümlerinin de yaşandığı bölgede su numunesi sonuç raporlarında çaya dışkı karıştığı ortaya çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar dereyi kirletenlerin bulunması ve temizletilmesi için çağrı yaptı.

■ NERMİN UÇTU

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