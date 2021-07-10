Tarık’ın hayali gerçek oldu

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde yaşayan down sendromlu 23 yaşındaki Tarık Şimşek'in en büyük hayali polislerle tanışarak onlarla vakit geçirmekti. Tarık'ın böyle bir hayali olduğu bilgisine ulaşan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü hemen harekete geçerek genci mutlu etmek için organizasyon düzenledi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından desteklenen organizasyonla Tarık Şimşek ve annesi Mükerrem Taşçı'yı evden alan ekipler, şehirde konvoy eşliğinde tur yaptı. Daha sonra Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen genç Tarık, burada hem polis ekipleriyle tanıştı hem de polis ekipleri tarafından kullanılan araçları inceledi.

NERMİN UÇTU