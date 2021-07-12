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Haberler Manisa Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele geçirildi

Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele geçirildi

'nın ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonucunda sulama kenarı çevresine ekili halde 203 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkilerini kimin veya kimlerin ektiğine dair jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir ele geçirildi
İHA

12.07.2021, 16:55

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi Nif çayı Baltaalan mevkisinde bugün saat 09.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timleri ile müşterek yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, sulama kanalı çevresinde 203 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma tarafından yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapan şahıs veya şahısların tespiti çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

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