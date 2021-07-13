Ölüm mesaisi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saat 07.30 sıralarında, Alaşehir- Kula karayolu Tepeköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kula'dan Alaşehir'deki bir üzüm işletmesine tarım işçilerini taşıyan Bekir Karabulut yönetimindeki minibüs, Tepeköy'den Salihli yönüne giden Gülsel Akkaya (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüsteki Emine Karabulut (48) ile otomobildeki Neriman Akkaya (73) yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Bekir Karabulut (46) ile tarım işçileri Ummuhan Karabulut (20), Hilal Pala (19), Yasemin Pala (42), diğer araç sürücüsü Gülsel Akkaya ile oğlu İbrahim Akkaya (7), Süleyman Dönmez (58), Gülsüm Acar (32) ve Ayşe Gökçedik (25) yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık, durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazada yaşamını yitirenlerden Emine Karabulut'un minibüs şoförü Bekir Karabulut'un eşi, Neriman Akkaya'nın ise otomobil sürücüsü Gülsel Akkaya'nın kayınvalidesi olduğu bildirildi.

BATUHAN ULU