MANİSA Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nin Mandal mevkiinde, önceki akşam 6 farklı noktada yangın çıktı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.
■ BATUHAN ULU
Kula’da bir günde 6 farklı noktada orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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