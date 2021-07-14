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Haberler Manisa Kula’da bir günde 6 farklı noktada orman yangını

’da bir günde 6 farklı noktada orman yangını

Kula’da bir günde 6 farklı noktada orman yangını

14.7.2021

MANİSA Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nin Mandal mevkiinde, önceki akşam 6 farklı noktada yangın çıktı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

■ BATUHAN ULU

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